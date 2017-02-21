21.02.2017 09:48:14

Bartın'da 7 iş adamı ve esnaf serbest bırakıldı

Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye çıkartılan 7 iş adamı ve esnaf serbest bırakıldı.

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Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye çıkartılan 7 iş adamı ve esnaf serbest bırakıldı.Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz cuma günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 adrese baskın yapılmış ve kapatılan Bartın Aktif İş Adamları Derneği (BAKİAD) üyesi olan 7 iş adamı ve esnaf gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri savcılık tarafından, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.