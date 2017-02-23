23.02.2017 16:45:04

Bartın’da 500 kişi işe alınacak

Bartın’da toplum yararına çalışma projesi kapsamında 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, müracaatların İŞ-KUR Müdürlüğüne 27 Şubat-3 Mart arasında yapılacağını belirtti.

Kura sonucu belirlenen 500 kişinin, 15 Mart'tan itibaren çalışmaya başlayacağını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğünce yürütülüyor. 500 kişi projeden yararlandırılarak istihdam edilecek. Çalışmak isteyenlerin 27 Şubat'tan 3 Mart'ta kadar müracaatları alınacak. İşçiler, kura çekilerek belirlenecek ve 15 Mart'tan itibaren de çalışmaya başlayacak."