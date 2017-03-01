01.03.2017 14:50:59

Barisic: 'Deplasman karnemiz kötü, şansızlığımızı kırmak istiyoruz'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, deplasman karnelerinin kötü olduğunu ve bu şanssızlığı kırmak istediklerini söyledi.

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Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, deplasman karnelerinin kötü olduğunu ve bu şanssızlığı kırmak istediklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında cuma günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor'da, Teknik Direktörü Zoran Barisic açıklamalarda bulundu. Hasan Doğan Tesisleri'nde tam kadro ile çalışmalarını sürdüren kırmızı-mavili ekibin teknik patronu Barisic, ligin bitimine yaklaştıklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini belirtti."Sihirbaz değilim"Önlerinden zorlu bir Trabzonspor maçı olduğunu ve Gençlerbirliği galibiyetini unutmaları gerektiğini ifade eden Barisic, "Onlar kendi evlerinde çok iyi oynuyorlar. Bizim de deplasman karnemiz pek iyi değil. Ama maç 0-0 başlayacak. Dolasıyla şansımız var. Şansımız yok diyemeyiz. Bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ligin bitimine az kaldı. Giderek sona doğru yaklaşıyoruz. Gençlerbirliği galibiyeti bizim için çok önem arz ediyordu. Çok iyi bir galibiyet onu söyleyebilirim. Türkiye'yi tanıyorum. Benim için de iyi bir fırsat burası. İnsanlar tamamen futbol aşkı ile yanıyorlar. Bütün televizyon bütün kanallarında sürekli futbol konuşuluyor. Bu çok iyi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım burada. Ben tabi ki sihirbaz değilim" dedi.Trabzonspor'u analiz etmeye başladıklarını de kaydeden Zoran Barisic, "Trabzonspor, hücum halinde oynayacaktır. Önde baskı yapacaklarını tahmin ediyoruz. Bizim de hedefimiz topu kazandıktan sonra hızlı hücumlara çıkmak. Oyuncularımla analizi yarın da geniş bir şekilde yapacağız ama maç başlayınca göreceğiz zaten" ifadelerini kullandı.