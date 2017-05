08.05.2017 23:28:03

Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, iyi mücadele ederek çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, iyi mücadele ederek çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-mavili ekip 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanışırken, bu sonuçla puanını 39'a yükselterek rahat nefes aldı.Osmanlıspor'un çok ciddi ve ligin en önemli rakiplerinden birisi olduğunu belirten Barisic, "Avrupa'da bu sezon çok iyi mücadeleler çıkardılar dolayısıyla bizi çok iyi temsil ettiler. Fakat evimizde oynuyorduk bugün. Çok iyi bir rakibiz diyebilirim, evimizde oynarken rakip takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum" dedi.Bir gazetecinin, "Yatabare'nin yerine Serdar Deliktaş'ı alabilir miydiniz?" yönündeki sorusuna Barisic, "Tabii bu tarz bireysel oyunculardan bahsetmenin yerinin aslında burasının olmadığını düşünmüyorum. Herkes elinde gelenin en iyisini yapıyor, iyi niyetliler. Benim de iki gözüm var. Bende bazı şeyleri görüyorum, bazen bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirim ister istemez. Ama bu tarz şeyler zamanla çözülecek şeylerdir, çok büyük bir problem teşkil ettiğini düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.Barisic, takımın gol atma sıkıntısı yaşadığı yönünde sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:"Daha önce gol bulamadığımız maçlarda aslında tek eksiğimiz olan şanstı. Çok sayıda gol fırsatlarından yararlanamamıştık. Fırsat yakalıyorduk fakat o son hamleyi, son vuruşu bir türlü yapamamıştık. Bugün bir gol attık buradan galip olarak dönüyoruz. Ama iyi çalışıyoruz, çok sıkı çalışıyoruz en önemlisi gol yemiyoruz. uzu haftalardır da kendi kalemizde gol görmüyoruz. Ama bunlar zamanla hepsi rayına oturacak hepsi daha iyi gidecek şeyler. O yüzden şu an için bir sorun yok."OSMANLISPOR CEPHESİOsmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Karabükspor'un direncine çok fazla karşılık vermediklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup oldu.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyun anlamında istediklerini yaptıklarını ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarının olduğunu belirterek, "Her iki takımın oyuncularını ve Karabükspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Kazanmaya gelmiştik. İyi bir maç oynadık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk. Karabükspor'un direncine çok fazla karşılık verdiğimizi söyleyemem. Oyun anlamında istediğimizi yaptık ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarımız oldu. Girdiğimiz pozisyonlar vardı gole çeviremedik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Hücuma çıkarken, yaptığımızı bir pas hatasından dolayı penaltı oldu ve yediğimi bir penaltı golü var. Oyuncularımı tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Karabükspor'u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.Osmanlıspor'daki düşüş Avrupa maçlarına bağlanır mı?' yönündeki soruya ise Hamzaoğlu, "Osmanlıspor sezonu çok erken açtık ve 50 civarında maç yaptı. Biz geldiğimizde hem mental hem de fiziksel yorgunluğu gözleniyordu. Avrupa'dan elenince o hedef de kalmadı. Takım sezonu bitirmiş bir havaya girmişti. Bizle beraber tekrar çocuklar canlandı ve tekrar yeni bir hedefler koyarak onlara bir şey vermeye çalıştık. O heyecanla mücadelelerine devam ediyor. Osmanıspor önceden olduğu gibi başarılı olmaya devam edecek" diye kaydetti.Musa Çağıran'ın olmasının mağlubiyetin bir etken olup olmadığı yöndeki bir soruyu ise Hamzaoğlu, şöyle cevapladı:"Sadece Musa değil her oyuncumuz bizim için önemli. Sakatlara cezalara maçı bağlayamayız. Diğer oyuncularımda hepsi birbirinden değerli. Onlarda ellerinden geleni yaptılar. Sonuçta kazanmayı isteyen iyi mücadele eden iki takımın maçı oldu. Karabükspor attı onlar kazandı. Tebrik ediyorum.(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara /İHA)