06.02.2017 10:30:28

Barış Manço ve Cem Karaca Kartal Belediyesinin düzenlediği etkinlikle anılıyor

Türk müzik tarihinin değişim ve gelişimine imzasını atmış iki büyük usta Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal Belediyesinin düzenlediği etkinlikle anılıyor.

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Türk müzik tarihinin değişim ve gelişimine imzasını atmış iki büyük usta Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal Belediyesinin düzenlediği etkinlikle anılıyor.Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı etkinlik programı kapsamında, 7'den 77'ye ulaşan şarkılarıyla Barış Manço ve yaşamın dik duran tavrını notalara taşıyan Cem Karaca aynı sahnede hologramla yaşatılacak. 8 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma etkinliğinde Moğollar, Ali Altay ve Altan Gördüm sahne alacak.