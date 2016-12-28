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Barış Kömürcüoğlu: 'Starlar gençlerin önünü kesiyor'
28.12.2016 11:57:44

Barış Kömürcüoğlu: 'Starlar gençlerin önünü kesiyor'

2003'teki Popstar yarışması ile adını duyuran Barış Kömürcüoğlu, starların koltuklarını kaybetmemek için yeni star adaylarına destek olmadıklarını ve onların önünü tıkadığını söyledi.

2003'teki Popstar yarışması ile adını duyuran Barış Kömürcüoğlu, starların koltuklarını kaybetmemek için yeni star adaylarına destek olmadıklarını ve onların önünü tıkadığını söyledi.

İlki 2003 yılında düzenlenen Popstar'da adını duyuran ve günümüze kadar müzik kariyerine değişik projelerle devam eden Popstar Barış lakaplı Barış Kömürcüoğlu, CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu'nun programına konuk oldu.

Kısa bir süre önce Levent Yüksel klasiklerinden "Zalim"i coverlayan ve Almanya'da klip çeken Barış, Eurovision Şarkı Yarışması için kendisine Azerbaycan'dan teklif geldiğini söyledi.

Barış, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmamasına bir anlam veremediğini söylerken, pop müzik dünyasını sarsacak bir iddiada bulundu ve bugün zirvede olan starların gençlerin önünü kestiğini ve müzik dünyasına yeni starların kazandırılmasının engellendiğini iddia etti.

"Star kazandırılmak istenmiyor"

Barış Kömürcüoğlu, "Popstar türü müzik yarışmaları bir format, birçok ülkede var, bizim ürettiğimiz bir yapı değil. Dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan bu formatlarda gerçekten star çıkıyor ve o starların kariyer yönetimi de yapılıyor; fakat bizde çok anlık tüketim unsuru olarak kalıyor bu yarışmalar ne yazık ki. Biraz daha makro düşünülse sektöre star kazandırılır. Benim şöyle bir düşüncem var, star kazandırılmak istenmiyor. Pasta o kadar küçük ki, yeni katılan star veya star adaylarıyla paylaşılabilecek kadar bile pasta yok ortada. Ondan bilerek yapmıyorlar bunu. Sektörü yönetenlerin baş tacı olan starlar, bence bu işe destek olmuyor, o pastayı bölüşmek istemiyor. Yarışmaları izlediğim zaman çok yetenekli ve ışıklı insanlar görüyorum; fakat o insanları en başta eliyorlar. Bu müzik piyasasında ilerlemesi, kariyer yapması çok zor olacağı belli olan isimleri finale kadar taşıyorlar. Mahsus yapıyorlar" diyerek, popüler müzikte yer alan starların yeni starların çıkmasını istemediğini söyledi.

"Eurovision'a neden katılmıyoruz anlamıyorum"

2005 yılında Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması Ulusal Finallerinde yarışan ve ikinci olan Barış Kömürcoğlu, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmamasına bir anlam veremediğini ifade etti. Kömürcüoğlu, "Eurovision Şarkı Yarışması'nın bazı yönlerini ben de eleştiriyorum. Şu anlamda eleştiriyorum. Biliyorsunuz, Televoting diye bir sistemi var, SMS oylaması. Dolayısıyla da bu bir siyasal kutuplaşma oluşturuyor. Kimin kime hangi puanı vereceğini hepimiz biliyoruz. Ama bu bizim lehimize bir durum. Mesela Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Hollanda'dan alacağımız 12 puanları biliyoruz. Bugün bu oylama sistemi eleştiriliyor ve ondan Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmıyoruz ama bence bu bahane, çünkü bu oylama sistemi bizim lehimize bir durum oluşturuyor" dedi.

"Azerbaycan'dan Eurovision teklifi geldi"

Yakın geçmişte Azerbaycan'da gerçekleştirdiği müzik çalışmalarının sonucunda Azerbaycan'da adının Eurovision Şarkı Yarışması ile anıldığını kaydeden Barış Kömürcüoğlu, "Azerbaycan adına benim Eurovision'a katılmamla ilgili konuşmalar olmuştu. Azerbaycan, müzik kültürü çok yüksek bir ülke. Birçok evde piyano var. Azerbaycan'da, gerçekten müzik kaliteleri çok yüksek insanlar var. Bu beni çok gururlandırdı, çünkü ben Azerbaycan'da iki tane de düet çalışma yapmıştım. Biri 2010'da Ulvi Reşidov'la çıkmıştı, 'Sevda Günahım' isimli bir şarkıydı ve hatta o senenin sonunda oranın en prestijli ödüllerinden birini 'Yaxşıların Yaxşısı' ödül gecesinde, yılın düeti ödülünü almıştım. 2014'te de L-nara ile 'Dayan' isimli bir şarkıda düet yaptık ki L-nara da onların en büyük isimlerinden biri. O şarkı da çok ilgi gördü orada. Dolayısıyla belki de Türkiye'den daha çok orada, yaptığımız işe sahip çıktılar. Bu gelişmeler sayesinde Azerbaycan'da benim Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmam gündeme gelmişti" diyerek Azerbaycan'da yaşanan bu gelişme hakkında bilgi verdi.
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