28.07.2017 17:49:08

Barış Hersek: Duygusal bağları kuvvetli bir milletiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Barış Hersek, Türk halkının her branşta takımına sahip çıktığını söyleyerek, 'Duygusal bağları kuvvetli bir milletiz' dedi.



Eurobasket kadrosunda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Barış Hersek, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Bormio şehrinde devam eden kamp çalışmaları için Hersek, "Çok ağır çalışmalar yapıyoruz. Atletizm, halter ve ağırlık antrenmanlarının yanı sıra basketbol konusunda da ilerleyen dönemlerde Avrupa Şampiyonası'nda sahada ne uygulayacaksak üzerinden geçiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir periyot. Şampiyonaya hazırlık sürecinin Bormio'da olması, her şeyden uzaklaşıp sadece basketbola konsantre olmamız ve kişisel olarak da dinlenip, kendimize iyi bakmamız açısından önemli" şeklinde konuştu.



"2001 VE 2010 YILLARI DIŞINDA DA DEĞERLİ BAŞARILARA SAHİBİZ"



2001 ve 2010 yıllarında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvalarda yakalamış olduğu başarıların ülke basketbolu açısından çok değerli olduğunu belirten başarılı basketbolcu, "Gönül isterdi ki 2001 ve 2010 yıllarında şampiyonluğa ulaşalım. Ancak bu sonuçlar da çok ciddi başarılar. 2001 ve 2010 yılları dışında da değerli başarılara sahibiz. Dünya Şampiyonası'nda 6.olduğumuz ve çeyrek final oynadığımız dönemler oldu. Şuan ki durumu değerlendirmek gerekirse; ev sahibi olduğumuz tüm turnuvalarda başarılı olmuşuz. Ben bu durumu iki de iki olarak değerlendiriyorum. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası ülkemizde gerçekleştiriliyor. Neden başarılı olmayalım, neden bu başarıyı tekrar etmeyelim? Bakacak olursak, biz bir ara verip yeniden başarıya ulaşmışız. Yine aynı dönemeçteyiz ve basketbol tarihimiz için de önemli bir sürece girmiş durumdayız" diye konuştu.



"GENÇ OYUNCU - TECRÜBELİ OYUNCU DİYE DE BAKMAK NE KADAR DOĞRU OLUR?"



Takımda yer alan bütün oyuncuların Milli Takımı en şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Hersek, "Antrenöründen idarecisine, en alt kademeye kadar herkes zamanı geldiğinde, doğru adaylar hizmetini verdi ve sonrasında hayatlarına da devam etti. Genç oyuncu - tecrübeli oyuncu diye de bakmak ne kadar doğru olur? Sonuçta herkes zamanı geldiğinde basketbolumuza elindeki en iyi performansı sergileyip en iyi hizmeti verip hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"DUYGUSAL BAĞLARI KUVVETLİ BİR MİLLETİZ"



Türk halkının her branşta takımına sahip çıktığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sadece basketbol değil, tüm branşlarda ülkemiz insanı her zaman bizlere sahip çıkmıştır. Tüm kategorilerde de bu böyle olmuştur. Biz duygusal bağları kuvvetli bir milletiz. Dolayısıyla da bunun bilinci ve şevkiyle sadece hizmet etmeye çalışıyoruz. Olumlu ve olumsuz sonuçlar elbette oluyor. En başından sonuna kadar, halkımız ne olursa olsun arkamızda durdu ve desteklerini de eksik etmediler. Bu şampiyonada da öncelikle kendi açımızdan sahaya koymamız gereken oyunu sergilemek. Milli takımda ne olursa olsun taraftarlarımız bizleri desteklemelilerdir. 2017 yılına bakacak olursak; bizim bu jenerasyon değişikliğiyle ortaya koymamız gereken, öncesinde hazırlık maçları periyotunda ispat etmemiz gereken şeyler var. Taraftarlarımızı inandırıp yolumuza devam etmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun destek göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.