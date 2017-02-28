28.02.2017 17:54:28

'Barış'a sıcak yuva aranıyor

El Bab'ta görevli bir Türk askeri tarafından enkaz altında bulunan ve Gaziantep'e getirilen 'Barış' isimli kedi yeni sahibini bekliyor - CAHİDE Yönetim kurulu Üyesi Yükselir : - 'Savaş psikolojisini üzerinden atması için yeni sahibini bekliyor, daha doğrusu ona iyi bakacak birisini istiyoruz'

Halep'e bağlı El Bab ilçesinde görevli bir Türk askeri tarafından enkazın altında bulunan ve "Barış" ismi verilen kedi, getirildiği Gaziantep'te kendisine uzanacak şefkat elini bekliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görevli bir asker, El Bab'ta bombardıman sonucu yıkılmış bir evin enkazında bulduğu kediye "Barış" ismini verdi.

Bir süre kendi imkanlarıyla kediye bakan asker, daha sonra onu sınıra getirerek Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyelerine teslim etti.

Derneğe getirilen kedi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sıcak yuvaya alındı.

CAHİDE Yönetim kurulu Üyesi Deniz Yükselir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin üç gün önce kendilerine teslim edildiğini ve onunla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kedinin sağlıklı olduğunu vurgulayan Yükselir, "Kedi geldiğinde çok bitkin haldeydi, susuz kalmıştı. Sese çok duyarlı oradaki savaş ortamının psikolojisini hala üzerinde taşıyor ama sağlığı yerinde, gerekli kontrolleri yapıldı. Gün geçtikçe daha iyi oluyor." dedi.

Yükselir, dernek olarak sokak hayvanlarına bakacak, onları benimseyecek yeni sahipleri her zaman beklediklerini ifade etti.

"Barış"ı almak isteyenlerin internet üzerinden kendilerine ulaşabileceğini vurgulayan Yükselir, şöyle devam etti:

"Savaş psikolojisini üzerinden atması için yeni sahibini bekliyor, daha doğrusu ona iyi bakacak birisini istiyoruz. Askerimizin isteği de bu yönde. Biz bu kediye El Bab'tan geldiği için değil, bu konuda gerçekten çok titiz davranıyoruz. Buna ömür boyu bakacak birini arıyoruz. Çeşitli sebeplerden bırakmayacak, çünkü bunlar da ilgi bekleyen, sevgi bekleyen hayvanlar. Bu nedenle yıllar boyu buna bakabilecek birisine ihtiyacımız var."











