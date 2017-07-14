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Barcelona Semedo'yu transfer etti
14.07.2017 15:09:29

Barcelona Semedo'yu transfer etti

Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'dan sağ bek oyuncusu Semedo'yu renklerine bağladı.

Barcelona, Portekiz temsilcisi Benfica'dan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Semedo'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Semedo transferi için bonuslarla birlikte 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra Portekizli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

Portekiz ekibi Sintrense'nin altyapısından yetiştikten sonra 2015'te Benfica'ya transfer olan Semedo, geçen sezon takımıyla çıktığı 47 maçta 2 gol attı ve 12 asist yaptı.


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