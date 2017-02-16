Barcelona Lassa'da Navarro ameliyat edildi

AA'nın haberine göre, Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki yıldız basketbolcunun akut apandisit teşhisiyle operasyon geçirdiği bildirildi. Navarro, 16-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İspanya Kral Kupası'nda forma giyemeyecek.
İspanyol oyun kurucu, sakatlığı nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk 11 maçın 10'unda görev yapamamıştı.
Barcelona Lassa ile 2 kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki Navarro, organizasyonda bu sezon çıktığı 12 maçta 6,8 sayı ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.