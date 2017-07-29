29.07.2017 12:50:14

Barcelona'dan Galatasaray' Arda cevabı!

Galatasaray'ın Barcelona'nın Türk yıldızı Arda Turan için yapılan kiralama teklifinin kabul edilmediği İspanyol basını tarafından yazıldı.

Miguel Rico imzasıyla yayınlanan haberde, Barcelona'nın maaşından kurtulmak ve bonservis kazanmak amacıyla Arda Turan'ı satmak istediği ve Galatasaray'ın kiralama teklifinin bu nedenle kabul edilmediği yazıldı.

Sporx'in haberine göre; Arda Turan'a şu ana kadar beklenen teklifin gelmediği, transfer dönemi sona ermeden gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.

ARDA TURAN GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Arda Turan'ın, bir süre önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ilettiği, "Galatasaray'a döner misin?" sorusuna, "Neden olmasın, kulüpler anlaşsın yeter." cevabını verdiği öğrenildi. Başkanın bu nedenle somut adımlar atmaya başladığı ve öncelikle Arda'yla kontrat detaylarını görüşmek istediği bildirildi.

ARDA'NIN BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'da toplam 55 maçta sahada yer alan Arda Turan, 15 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.