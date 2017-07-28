28.07.2017 18:24:38

Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!

Barcelona’da meydana gelen tren kazasında biri ağır 54 kişi yaralandı. Bayındırlık Bakanı yaptığı açıklamada trenin son bakımının on gün önce yapıldığını bildirdi.

TIMETURK | ÇEVİRİ



Kaza en az 56 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Durumu ağır olan kişininse hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor. Rodalies de Renfe treninin, hattın son durağı olan Barcelona'nın Fransa istasyonunda park manevrası yaparken bir rayın tampon kısmına çarpmasıyla kaza gerçekleşti. Ağır yaralı sayısının az olması, işe gidecek olan kişilere yönelik hazırlanmış olan trenin yolcularının son durakta inmek amacıyla ayakta olması ve aracın son durağa doğru yavaşlamasıyla açıklandı.



DEPREM GİBİYDİ!



Bayındırlık Bakanı Íñigo de la Serna, kaza yapmış trenin 18 Temmuz'da bakımının yapıldığını ve aracın durağa doğru hızla yaklaştığını belirtti. 31 yaşındaki makinistinse 7 yıllık tecrübesi var. Kazaya uykuda yakalanan ve kaşından yaralanan bir yolcu “Tıpkı bir deprem gibiydi, neyse ki şanslıymışız” şeklinde konuştu.



El Pais.