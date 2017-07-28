29.07.2017 09:05:37

‘Barbaros’a filo koruması

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arayan R/V Barbaros Hayreddin Paşa’yı korumak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, küçük bir filo görevlendirdi

Son teknolojik sistemlerle donatılan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilan ettiği agresif arama sürecinin ilk adımını atarken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tepkisini çekmişti.

3 aydır KKTC çevresinde dolaşarak Türkiye'nin milli menfaatleri için çalışmalar yapan Barbaros'u korumak ve refakat etmek için Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı düzenli bir filo oluşturdu.

DENİZALTILARA KARIŞI...

2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalar yapan Barbaros'u en yakından takip eden savaş gemisi donanmamızın Gabya sınıfı modern fırkateynlerinden TCG Gaziantep olacak. Sualtından gelecek denizaltı saldırılarına karşı gelişmiş sonarları ve füzeler için uyarı sistemi olan TCG Gaziantep, Barbaros'a en önemli korumayı sağlayacak. TCG Gaziantep kadar donanmamızın en hızlı hücumbotlarından Kılıç sınıfı TCG Bora da, sismik gemi için 24 saat koruma görevi yapacak.

Yüksek süratli hücumbot Barbaros'un önünden giderek büyük destek verecek. TCG Gaziantep'te ki Sea Hawk deniz savaş helikopteri ise havadan ve denizden gelebilecek tehlikelere karşı devriye uçuşları yapacak.

8 KİLOMETRE DERİNE BAKIYOR

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne ait R/V Barbaros Hayrettin Paşa gemisi 2013 yılında denize indirildi. Gemi, daha önce de Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de sismik araştırmalar yaparak petrol ve doğalgaz aramıştı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen geminin gelişmiş sonar ve radarları bulunuyor. Yaklaşık 5 bin ton ağırlığındaki gemi, 84 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. Bir helikopter pisti bulunan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Gemi uydu verileri aracılığıyla pozisyonunu sabitlerken her türlü havada deniz altından veri toplayabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz'de ekonomik alan içinde petrol ve doğal gaz aramak için görevlendirilen R/V Barbaros Hayrettin Paşa, 21 Nisan 2017'de bölgeye inmişti.