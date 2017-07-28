28.07.2017 16:30:57

Baransu’nun avukatından ByLock çıktı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı'nın örgütün kripto haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ üyesi olduğu belirlenen avukatlar hakkında geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlenmiŞ, Operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatların örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Sabah'tan Dilen Yaman'ın haberine göre, Yapılan incelemede Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı'nın da kripto haberleşme ağı Bylock kullandığı belirlendi. Avukat Serkan Sakallı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.