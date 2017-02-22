22.02.2017 19:54:19

Barak Bakhar: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, 'Biz buraya oynamak için geldik ve sonunda kazanmak için sahaya çıkacağız' dedi.

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Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, "Biz buraya oynamak için geldik ve sonunda kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında İsrail temsilcisinin Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu."Kendi işimize bakalım"Barak Bakhar, İstanbul'a oynamak için geldiklerini belirterek, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. İki takım da en iyi kadrosunu ortaya koyacak, Beşiktaş'ta en iyi kadrosuyla sahada olacak. Pek fazla otelden çıkamadığımız için bir şey yapamıyoruz. Yine de biz kendi işimize bakalım" açıklamalarında bulundu.Sahar: "Elimizden geleni yapacağız"Hapoel Beer Shevalı futbolcu Ben Sahar'a, İsrail'de alınan sonucun kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine, "Bu sadece bizi daha çok birleştiriyor biz yarınki maçı düşünüyoruz sadece. Biz elimizden geleni yapacağız. Eninde sonunda sadece kazanmak amaçlı buradayız. Biz bu maçı çevirmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.