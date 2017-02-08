08.02.2017 20:24:40

Barajda balık tutarken boğuldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Süreyyabey Barajı'nda buzu kırarak balık avlamak isteyen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Süreyyabey Barajı'nda buzu kırarak balık avlamak isteyen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.Olay, Çekerek ilçesine bağlı Ekizce köyü yakınlarındaki Süreyyabey Barajı'nda meydana geldi. Balık tutmak isteyen Yunus Demir (45) ile Mehmet Demir (42), barajda buz üzerine delik açarak balık tutmak istedi. Buzun kırılması sonucu suya düşen Demir, sudan çıkmayı başardı. Daha sonra şişme lastiğin üzerine tahta koyarak balık tutmaya çalışan Demir, buzun tekrar kırılması sonucu düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Yozgat İl AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Demir'in cesedini sudan çıkarmayı başardı. 4 çocuk babası Demir'in cenazesi, ambulansla Çekerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.