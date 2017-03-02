02.03.2017 22:05:06

Banvit'te Türkiye Kupası sevinci sürüyor

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit'te kutlamalar sürüyor.

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, sportif direktör Turgay Çataloluk, genel menajer Turgay Zeytingöz, başantrenör Sasa Filipovski ile oyuncular Gasper Vidmar, Jordan Theodore, Tolga Geçim ve Furkan Korkmaz, Banvit A.Ş. kurucusu Vural Görener ile eşi Gülgün Görener'i evinde ziyaret etti.

Takım kaptanı Gasper Vidmar, ilk kez kazandıkları kupaya ithafen özel olarak yaptırılan 1 numaralı şampiyonluk formasını ve Türkiye Kupası madalyasını Vural Görener'e verirken duygulu anlar yaşandı. Yöneticiler ve oyuncular, daha sonra şampiyonluk pastası kesti.

Ziyaretin ardından Banvit A.Ş. tesislerine geçen Banvit yöneticileri ve oyuncuları, şirket çalışanları ile bir araya geldi. "Şampiyon Banvit" tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşanırken, çalışanlar kupaya ve oyunculara büyük ilgi gösterdi. Daha sonra şirket çalışanları, kupa ve oyuncular ile hatıra fotoğrafları çektirdi.