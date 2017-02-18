18.02.2017 21:46:14

Banvit'in finaldeki rakibi Anadolu Efes

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu

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Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu. Anadolu Efes final maçında Banvit ile yarın 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.KÜNYESalon: Ankara Spor SalonuHakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüderAnadolu Efes: Tyler Honeycutt, Oğulcan Baykan, Doğuş Balbay, Derrick Brown, Cedi Osman, Samet Geyik, Berk Demir, Jayson Grager, Thomas Heurtel, Can Maxim, Braynt Dunston, Deshaun ThomasBaşantrenör: Velimir PerasovicPınarbaşı Karşıyaka: Brenton Lajames, Muhammed Baygül, Akif Egemen, Michael Green, Covan Brown, Mateusz Ponitka, Joshua Colton, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Summers, Görkem DoğanBaşantrenör: Nenad Markovic1. periyot: 21-17 (Anadolu Efes lehine)Devre: 39-38 (Anadolu Efes lehine)3. periyot: 61-56 (Anadolu Efes lehine)(Cem Geçim/İHA)