27.02.2017 14:36:14

Banvit çeyrek final için Almanya'da avantaj arıyor

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg takımına konuk oluyor

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Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg takımına konuk oluyor.Banvit Almanya'nın Oldenburg şehrinde yarın oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu birinci karşılaşmasında Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg takımına konuk olacak. Karşılaşma Grobe EWE Arena'da saat 22.00'de başlayacak.Banvit FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak direkt olarak Son 16 takım arasına kalmıştı. Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg ise C Grubu'nu 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile tamamlamış ve Play-Off maçları oynamaya hak kazanmıştı. Play-Off maçlarında Rus temsilcisi Avtodor Saratov takımı ile karşılaşan Alman ekibi ilk maçı Rusya'da 87-84 kaybetse de kendi evinde 98-89 kazanarak Banvit'in Son 16 turundaki rakibi oldu.Banvit Avrupa Arenası'nda bugüne kadar oynadığı 111 karşılaşmada 64 galibiyet ve 47 mağlubiyet alarak yüzde 57 galibiyet yüzdesi elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyun kurucusu Jordan Theodore 15.2 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7.8 asist ortalamasını da yakaladı. Banvit'in Polonyalı yıldızı Damian Kulig ise 14 maç sonunda 5.7 ribaund ortalamasını elde etti. Yeşil-turunculu ekip Almanya'da oynanacak olan ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılıp gelecek hafta Bandırma'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçların programı ise şu şekilde:28 ŞUBAT SALI20:30 AEK (Yunanistan) - AS Monaco (Fransa)20:30 PAOK (Yunanistan) - İberostar Tenerife (İspanya)22:00 Ewe Baskets Oldenburg (Almanya) - Banvit BK (Türkiye)1 MART ÇARŞAMBA20:30 Aris (Yunanistan) - Asvel Lyon-Villeurbanne (Fransa)20:30 Pınar Karşıyaka (Türkiye) - Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye)22:00 MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya) - Neptunas Klaipeda (Litvanya)22:30 Dinamo Sassari (İtalya) - Le Mans Sarthe (Fransa)22:30 Umana Reyer Venezia (İtalya) - Sidigas Avellino (İtalya)