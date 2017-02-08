08.02.2017 23:47:06

Bankaya silahlı saldırı

İçinde personelin bulunduğu banka şubesini kurşunlayıp kaçtılar.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir banka şubesi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Görgü tanıklarına göre; 2 kişi olduğu öne sürülen saldırganlar kaçtı.

Olay, Tarsus'un en işlek caddesi olan Mersin Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile Varlık Fonuna devredilen bankanın Tarsus Şubesi önüne gelen 2 kişi ellerindeki pompalı tüfeklerle araç içinden 5 el ateş edip kaçtı.

Polis banka personelinin de içinde olduğu sırada yapılan saldırı sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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