07.05.2017 11:05:50

Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün bu yılın mart sonu itibarıyla toplam mevduatı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı- İstanbul yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk, Bayburt ise 387,6 milyon liralık mevduatla son sırada yer aldı- Son bir yıllık dönemde mevduatını en fazla yükselten kent yüzde 72,7 artışla Adıyaman, en fazla düşüren kent ise yüzde 4,5 azalışla

MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı bu yılın mart sonu itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın mart sonunda 1 trilyon 273 milyar 197 milyon 941 bin lira olan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 19,2'lik artışla 1 trilyon 517 milyar 929 milyon 652 bin liraya yükseldi.

İstanbul, yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk sırada yer aldı. İstanbul ve 221,7 milyar lira ile Ankara, 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 kent olarak dikkati çekerken, 16 ilde 10 milyar liradan 99 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.

İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Denizli, Aydın, Balıkesir, Eskişehir ve Manisa 10-100 milyar lira arası mevduata sahip iller olarak kayıtlara geçti.

Bayburt, 387,6 milyon lira ile mevduatta son sırada yer aldı. Bayburt'u Ardahan, Kilis, Gümüşhane ve Muş takip etti.





- 7 kent 5-10 milyar lira mevduata sahip





Verilere göre, 5 milyar lira üzeri ve 10 milyar lira altında mevduat sahibi kentler arasında en fazla mevduata 9,5 milyar lira ile Tekirdağ sahip oldu. Söz konusu aralıktaki diğer 6 kent Samsun, Trabzon, Sakarya, Zonguldak, Diyarbakır ve Çanakkale olarak sıralandı.

2 ila 5 milyar lira arasında mevduata sahip kent sayısı 31 iken, Kahramanmaraş, Edirne, Malatya, Giresun, Mardin, Amasya ve Karabük de bu kentler arasında yer aldı.

1 ila 2 milyar lira arasında mevduat bulunduran 15 kent arasında da 1 milyar 981 milyon lira ile Düzce ilk sırada geldi.

Bu arada, 1 milyar liranın altında mevduata sahip il sayısı 10 oldu.





- Adıyaman artışta, Nevşehir azalışta lider





BDDK verilerine göre, Mart 2016-Mart 2017 dönemleri kıyaslandığında kentler arasında mevduatını en fazla artıran yüzde 72,7 ile Adıyaman oldu. Adıyaman'ı yüzde 48,5 ile Gaziantep, yüzde 46,5 ile Kilis ve yüzde 41,1 ile Kocaeli takip etti.

Söz konusu dönemde toplam mevduatı en fazla azalan kent ise yüzde 4,5 ile Nevşehir olarak gerçekleşti. Nevşehir'i yüzde 3,8 ile Bayburt ve yüzde 1,2 ile Kırşehir izledi.

Tutar bazında bir yıllık dönemde mevduat hacmi en fazla artan kent 96,6 milyar lira ile İstanbul oldu. 37,2 milyar liralık artışla Ankara ikinci ve 13,4 milyar liralık artışla İzmir de üçüncü sırada yer aldı.

Mevduat toplamında en fazla düşüş ise 113 milyon lira Nevşehir, 23,5 milyon lira ile Kırşehir ve 15,1 milyon lira ile Bayburt'ta kaydedildi.

Bankalardaki yurt içi ve dışı toplam mevduat miktarının illere göre dağılımı ile yıllık değişim oranları şöyle:

Şehir Mart 2016 (bin TL) Mart 2017 (bin TL) Değişim (yüzde) Miktarsal değişim (bin TL) İSTANBUL 559.343.739 655.992.880 17,28 96.649.141 ANKARA 184.586.312 221.752.690 20,13 37.166.378 İZMİR 66.305.267 79.713.013 20,22 13.407.746 BURSA 31.047.108 38.008.053 22,42 6.960.945 ANTALYA 28.423.575 32.066.591 12,82 3.643.016 KOCAELİ 20.737.775 29.252.841 41,06 8.515.066 ADANA 17.790.265 21.546.637 21,11 3.756.372 MERSİN 14.196.153 17.051.343 20,11 2.855.190 KONYA 13.936.089 16.077.937 15,37 2.141.848 MUĞLA 13.372.386 16.056.511 20,07 2.684.125 GAZİANTEP 9.475.195 14.066.429 48,46 4.591.234 HATAY 10.872.788 12.853.161 18,21 1.980.373 KAYSERİ 10.805.124 12.266.390 13,52 1.461.266 DENİZLİ 11.149.467 11.795.648 5,80 646.181 AYDIN 10.303.995 11.669.312 13,25 1.365.317 BALIKESİR 10.757.924 11.590.283 7,74 832.359 ESKİŞEHİR 8.823.601 11.042.813 25,15 2.219.212 MANİSA 8.603.407 10.727.724 24,69 2.124.317 TEKİRDAĞ 7.964.511 9.510.090 19,41 1.545.579 SAMSUN 7.884.897 9.391.775 19,11 1.506.878 TRABZON 6.933.391 8.128.793 17,24 1.195.402 SAKARYA 6.027.183 6.969.245 15,63 942.062 ZONGULDAK 6.784.732 6.851.463 0,98 66.731 DİYARBAKIR 4.307.475 5.524.026 28,24 1.216.551 ÇANAKKALE 4.135.933 5.202.122 25,78 1.066.189 KAHRAMANMARAŞ 4.274.134 4.717.364 10,37 443.230 AFYONKARAHİSAR 4.562.782 4.709.784 3,22 147.002 EDİRNE 3.849.121 4.621.886 20,08 772.765 MALATYA 3.900.776 4.534.057 16,23 633.281 SİVAS 4.171.795 4.396.624 5,39 224.829 ORDU 3.691.090 4.226.812 14,51 535.722 ISPARTA 3.670.105 4.224.265 15,10 554.160 KIRKLARELİ 3.388.936 3.955.468 16,72 566.532 UŞAK 3.689.947 3.949.886 7,04 259.939 ŞANLIURFA 3.098.346 3.856.507 24,47 758.161 KÜTAHYA 3.010.009 3.448.860 14,58 438.851 ELAZIĞ 3.052.144 3.443.850 12,83 391.706 AKSARAY 3.126.437 3.399.409 8,73 272.972 ÇORUM 3.062.438 3.355.304 9,56 292.866 GİRESUN 2.778.743 3.204.950 15,34 426.207 ERZURUM 2.597.421 3.159.763 21,65 562.342 YALOVA 2.508.583 3.026.214 20,63 517.631 ADIYAMAN 1.632.376 2.819.749 72,74 1.187.373 KASTAMONU 2.361.213 2.759.289 16,86 398.076 RİZE 1.995.464 2.668.310 33,72 672.846 VAN 2.040.496 2.633.783 29,08 593.287 YOZGAT 2.339.658 2.458.758 5,09 119.100 NEVŞEHİR 2.490.935 2.377.951 -4,54 -112.984 BOLU 1.941.709 2.308.737 18,90 367.028 TOKAT 2.062.418 2.300.130 11,53 237.712 BURDUR 1.997.338 2.221.678 11,23 224.340 MARDİN 1.770.785 2.117.744 19,59 346.959 BATMAN 1.667.810 2.070.780 24,16 402.970 KARAMAN 1.897.588 2.065.878 8,87 168.290 AMASYA 1.548.055 2.056.093 32,82 508.038 KARABÜK 1.807.805 2.004.532 10,88 196.727 DÜZCE 1.770.736 1.980.620 11,85 209.884 KIRŞEHİR 1.944.250 1.920.790 -1,21 -23.460 OSMANİYE 1.610.787 1.890.809 17,38 280.022 NİĞDE 1.611.023 1.875.996 16,45 264.973 ERZİNCAN 1.466.026 1.698.515 15,86 232.489 BARTIN 1.465.946 1.646.528 12,32 180.582 KIRIKKALE 1.246.694 1.530.286 22,75 283.592 SİNOP 1.325.213 1.507.566 13,76 182.353 BİLECİK 1.089.024 1.313.663 20,63 224.639 ARTVİN 1.019.768 1.282.430 25,76 262.662 ŞIRNAK 1.172.445 1.248.855 6,52 76.410 AĞRI 986.575 1.245.201 26,21 258.626 SİİRT 906.569 1.179.867 30,15 273.298 KARS 1.055.653 1.151.383 9,07 95.730 ÇANKIRI 959.547 1.130.602 17,83 171.055 TUNCELİ 891.080 987.690 10,84 96.610 BİNGÖL 809.014 941.004 16,31 131.990 HAKKARİ 758.600 844.676 11,35 86.076 BİTLİS 677.955 816.156 20,38 138.201 IĞDIR 691.789 810.826 17,21 119.037 MUŞ 700.268 768.376 9,73 68.108 GÜMÜŞHANE 627.394 729.586 16,29 102.192 KİLİS 444.273 650.875 46,50 206.602 ARDAHAN 361.256 395.929 9,60 34.673 BAYBURT 402.655 387.567 -3,75 -15.088 YURT DIŞI 86.648.652 113.791.671 31,33 27.143.019 1.273.197.941 1.517.929.652 19,22 244.731.711











