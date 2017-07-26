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Bankacılıkta şube ve personel sayısındaki azalış yavaşladı
26.07.2017 15:54:04

Bankacılıkta şube ve personel sayısındaki azalış yavaşladı

Ekonomik faaliyette canlama ve bankacılık sektöründe büyümenin yeniden hızlanmasına bağlı olarak 2017 yılının ilk yarısında şube ve personel sayısındaki azalış yavaşladı.


Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıkladığı 2017 yılı ilk çeyrek banka, çalışan, şube ve istihdam verilerine göre, mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında istihdam ve şube sayısında düşüş bu dönemde yavaşladı, sınırlı da olsa bir toparlanma başladı. Ekonomik faaliyette canlama ve bankacılık sektöründe büyümenin yeniden hızlanmasına bağlı olarak 2017 yılının ilk yarısında şube ve personel sayısındaki azalış yavaşladı. Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 2016 yıl sonuna göre, şube sayısı 57 adet, çalışan sayısı 680 kişi azaldı.

BANK SAYISI

Bankacılık sisteminde 2017 yılı Nisan-Haziran döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 51 oldu. Mevduat bankaları sayısı 33, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5 oldu. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 20 tanesi yabancı sermayeli banka oldu. Kalkınma ve yatırım bankalarının 3 tanesi ile katılım bankalarının 2 tanesi kamu sermayeli bankalar oldu.

İSTİHDAM

Haziran 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 196 bin 19 kişi oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin 410 kişi (yüzde 1,71 oranında), 2016 yılsonuna göre ise 680 kişi azaldı. Nisan-Haziran 2017 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 30'u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 38'i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 29'u yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

ÇALIŞAN SAYISI

2016 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 900 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 183 kişi artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında bin 689 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 73 kişi, Fon bankasında ise 1 kişi azaldı. Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 780 oldu. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19 bin 495 özel sermayeli bankalarda 8 bin 214, yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 906 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 405 kişi oldu.

ÇALIŞAN SAYISINDA YILLIK DEĞİŞME

Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 117 kişi oldu. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 20 olarak gerçekleşti.

ŞUBE SAYISI

Haziran 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 724 oldu. Bu rakam 2016 yılsonuna göre göre 57 adet, geçen yılın aynı dönemine göre 305 adet azaldı. Nisan-Haziran 2017 dönemi itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 324 olmuştur. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 236, özel sermayeli mevduat bankalarında 457, yabancı sermayeli bankalarda ise 143 oldu. Nisan-Haziran 2017 döneminde şube sayısı, 2016 yılsonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 7 adet, kalkınma ve yatırım bankalarında 4 adet artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 22 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 46 adet azaldı.


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