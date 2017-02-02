02.02.2017 23:15:47

Bankacılıkta küçülme

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında 2016 yılında şube sayısı 412 adet, personel sayısı ise 4,505 kişi azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) internet sitesinde yer alan verilere göre personel sayısında azalma 2016 yılının son çeyreğinde 1,020 kişi oldu.

TBB raporuna göre ekonomik büyümede görülen yavaşlamanın etkisiyle bankacılık sektörünün aktif büyümesindeki yavaşlama şube ve personel sayısındaki düşüşte etkili olurken, bankaların operasyonel maliyetleri düşürme çabaları da bu süreci etkiledi.

Raporda göre mevcut koşullarda sektör açısından önemli bir maliyet unsuru olan ve şube bazında her yıl uygulanan harç uygulaması bankalara şube açma yoluyla istihdam konusunda caydırıcı rol oynayabiliyor.

TOPLAM BANKA ŞUBESİ SAYISI 10 BİN 781 OLDU

Rapora göre 52 bankanın faaliyet gösterdiği sistemde Aralık 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10,781, toplam çalışan sayısı ise 196,699 kişi oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder