02.03.2017 15:19:44

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı 24 Şubat itibarıyla 1 trilyon 491,2 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 24 Şubat'la biten haftada 27 milyar 37,7 milyon lira azalarak 1 trilyon 491,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 24 Şubat ile biten haftada 27 milyar 37 milyon 683 bin liralık azalış görüldü. Söz konusu haftada 1 trilyon 491 milyar 217 milyon 73 bin liraya düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,78 azaldı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,23 azalışla 814 milyar 257 milyon 422 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,35 düşüşle 594 milyar 572 milyon 588 bin liraya geriledi.

Yıllık bazda bakıldığında 24 Şubat ile biten haftada, bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 12,83 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 19,55 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 1,37 azalarak 749 milyar 939 milyon 893 bin liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 2,33 azalarak 502 milyar 821 milyon 763 bin lira oldu.





- Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,51 yükselişle 328 milyar 805 milyon 358 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 0,61 artışla 217 milyar 591 milyon 335 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,07 azalarak 100 milyar 287 milyon 51 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 156 milyar 196 milyon 884 bin lirası konut, 5 milyar 872 milyon 428 bin lirası taşıt ve 166 milyar 736 milyon 46 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 12,80, taksitli ticari krediler yüzde 16,75 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 9,70 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 593 milyon 117 bin lirası taksitli, 52 milyar 693 milyon 934 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.





- Kredi hacmi azaldı





Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 24 Şubat ile biten haftada 14 milyon 449 bin lira azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 738 milyar 619 milyon 291 bin liradan 1 trilyon 724 milyar 170 milyon 526 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83 düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,93 artış kaydedildi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 685 milyar 953 milyon 864 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 216 milyon 662 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:

Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004

27.01.2017 1.764.908.970 1.537.716.959 03.02.2017 1.741.234.053 1.506.972.251 10.02.2017 1.738.916.530 1.501.499.580 17.02.2017 1.738.619.291 1.518.254.756 24.02.2017 1.724.170.526 1.491.217.073











