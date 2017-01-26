26.01.2017 18:41:12

Bangladeş Heyetinden Pamuk Ambarı Söke'ye Ziyaret

Söke Ziraat Odası Güney Asya ülkesi Bangladeş'den gelen konuklarını ağırladı. Aralarında Bangladeş Tarım Bakanlığı Genel Sekreteri Akhtari Begum ve Bangladeş Pamuk Geliştirme Enstitüsü Müdürü Farid Uddin'in de bulunduğu 18 kişilik heyet Aydın'daki temaslarını sürdürüyor.

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Söke Ziraat Odası Güney Asya ülkesi Bangladeş'den gelen konuklarını ağırladı. Aralarında Bangladeş Tarım Bakanlığı Genel Sekreteri Akhtari Begum ve Bangladeş Pamuk Geliştirme Enstitüsü Müdürü Farid Uddin'in de bulunduğu 18 kişilik heyet Aydın'daki temaslarını sürdürüyor.Aydın ilinde pamuk üretimi, tarımsal sanayi tesisleri konularında inceleme yapmak üzere Bangladeş'den gelen heyet Türkiye'nin Pamuk Ambarı Söke'ye de gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaret noktalarından biri de Ziraat Odası oldu. Heyette Bangladeş Tarım Bakanlığı görevlileri ve üreticilerin de yer aldığı ifade edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş ve Ziraat Odası Meclis üyelerince karşılanan Bangladeş heyeti, Söke'nin tarımsal yapısı ile ilgili bilgiler aldı. Heyete Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünden yetkililer eşlik etti.Bangladeş Pamuk Geliştirme Enstitüsü Müdürü Farid Uddin, Bangladeş'i pamuk üretiminin az ancak pamuk tüketiminin yoğun olduğu bir ülke olarak tanımladı. İplik ve tekstil sektörünün gelişmiş olduğunu belirten Uddin; ülkelerinde pamuk üretimini arttırmak istediklerini, Aydın gezisini bu nedenle Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiklerini söyledi.Söke ve tarımsal üretimle ilgili bilgiler veren Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Bangladeş'ten gelen konukları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.