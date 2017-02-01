01.02.2017 19:20:43

Bangladeş, Arakanlıları su altında bırakacak

Bangladeş hükümetinin ülkede mülteci durumunda olan binlerce Rohingyayı (Arakanlı Müslüman) gelgit nedeniyle yılın büyük bölümü su altında kalan uzak bir adaya transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Bakanlar Kurulu talimatında yetkililerden "Myanmar vatandaşlarının ülkeye yasa dışı girişlerinin durdurulmasının" yanı sıra, "var olanların yerel nüfusla karışmalarının engellenmesi" ve tüm mültecilerin ülkede belirlenen bölgelere yerleştirilmesi ve orada kalmaları için gereken tedbirlerin alınması istendi.

Talimatta, planın gerekçesi olarak son dönemde giderek artan Arakanlı Müslüman nüfusunun yerel halk açısından "fiziksel riskler" doğurduğu ve yörede sosyal ve ekonomik problemlere yol açtığı ileri sürüldü.

Hükümetin zorla yerleştirme planı son yirmi yıldır Bangladeş'te yaşayan Arakanlılar arasında kaygıya sebep olurken, gelgit nedeniyle yılın büyük bölümünde sular altında kalan, sular çekildiğinde ise bataklığa dönüşen adanın yaşam alanı olarak tayin edilmesi insan hakları savunucularının ve uluslararası toplumun tepkisini çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Bürosundan Shinji Kubo, yaptığı açıklamada, "Böyle bir planın uygulanabilmesi için önce bir danışma sürecine ve mültecilerin ikna edilmesine ihtiyaç var. Ayrıca yerleşim koşullarının uygunluğu hakkında da detaylı bir fizibilite çalışması yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeşli yetkililer, tepkilerin ardından internet sitesinden kaldırılan talimatla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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