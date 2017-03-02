02.03.2017 15:27:30

Bandırmaspor'da Manisaspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Şimşek: - 'Manisa'ya 3 puan için gideceğiz'

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bandırmaspor Tesisleri'nde antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Yusuf Şimşek, takım olarak Manisaspor maçına hazır olduklarını dile getirerek, "Takımı, daha çok konuşma ortamı bulmak adına tesis yerine 2 gün önce otelde kampa aldık. Taraftarlarımıza iyi bir Bandırmaspor izleterek, Şanlıurfaspor karşısında güzel bir galibiyet aldık. Yarın da Manisa'ya 3 puan için gideceğiz." diye konuştu.

Kulüp basın sözcüsü Bilgen Süngü de Balıkesirspor maçında yenilmelerine rağmen taraftarın tribünde şov yaptığını, bu desteğe karşılık, kadınları ve Balıkesir maçında ceza almayan herkesi, Manisaspor maçına ücretsiz götüreceklerini belirtti.

Borda-beyazlılar, yaklaşık 2 saat süren antrenman yaptı.