08.02.2017 12:42:59

Bandırma'ya spor kompleksi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine spor kompleksi yapılacak.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesine spor kompleksi yapılacak.600 Evler Mahallesi Korozman mevkiinde 10 bin 800 metrekarelik alana yapılması planlanan tesiste 432 tribün kapasiteli yüzme havuzu, 432 tribün kapasiteli spor salonu, fitness alanı, kafe, idari birim, eğitim sınıfları, doktor ve ilkyardım odası, soyunma odaları, duş ve depolar, 3 adet açık tenis kortu ve otopark alanı bulunacak. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, "Mevcut itfaiyenin arka tarafında yapmaya hazırlandığımız spor kompleksi projemiz hazır. Maliyeti hesaplandı. Bize söz veren, finanasmanını sağlayacağız diyen büyüklerimize gönderdik. Şubat ayı sonuna kadar bir haber bekliyoruz. Eğer bu proje onaylanırsa kısa sürede ihaleye çıkılacak. Bu sayede Bandırma'nın çok ihtiyacı olan hem bir yüzme havuzu, Bandırmaspor hentbol takımının maçlarını oynanabileceği ve gençlerimizin spor yapabileceği bir spor salonunu hayata geçireceğiz. Şu anda projenin tüm detayları hazırlanmış durumda, en kısa sürede bu projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum" dedi.