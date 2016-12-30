30.12.2016 15:17:56

Bandırma polisi suçlulara göz açtırmıyor

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu ekipleri kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş ile ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son 2 ayda birçok operasyona imza attı.

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Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu ekipleri kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş ile ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son 2 ayda birçok operasyona imza attı.Yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alınan 50 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 150 gram bonzai, 4 kilo esrar, 220 uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca, 30 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 150 mermi, 10 bin paket kaçak sigara, 180 koli kaçak içki, 850 sahte bandrol, 56 kutu cinsel güç verici hap ve 27 parça tarihi eser ele geçirildi. Yine bu operasyonlar sırasında 134 göçmen yakalandı.