28.02.2017 11:41:59

Bandırma Körfezi'nde yoğun sis

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki yoğun sis sabahın erken saatlerinde deniz trafiğinde akışı zorlaştırarak hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki yoğun sis sabahın erken saatlerinde deniz trafiğinde akışı zorlaştırarak hayatı olumsuz yönde etkiledi.Bandırma Limanı ve körfezde görüş mesafesini düşüren sisle birlikte hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı. Bandırma - İstanbul Yenikapı arasında yapılan İDO seferlerinde ise herhangi bir iptal olmadığı öğrenildi. Bandırma Limanı'ndaki balıkçı tekneleri de sis nedeniyle denize açılamadı.