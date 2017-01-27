27.01.2017 12:11:46

Bandırma Kırmızı, Muğla Ormanspor karşısında

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta maçında Bandırma Kırmızı, sahasında Muğla Ormanspor ile karşılaşacak.

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Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta maçında Bandırma Kırmızı, sahasında Muğla Ormanspor ile karşılaşacak.Geçtiğimiz hafta deplasmanda Acıbadem Üniversitesi ile karşılaşan Bandırma Kırmızı, rakibini 89 - 91 mağlup etmişti. Muğla Ormanspor ise kendi sahasında konuk ettiği Samsun BŞB Anakent takımına 76 - 91'lik skorla yenildi. Ligde Bandırma Kırmızı'nın başarılı pivot oyuncusu Talat Alp Altunbey 12,8 sayı ortalaması ile oynarken, Eray Akyüz ise 3,2 asist ortalamasını yakaladı. Tonye Frank Jekiri de 9,8 ribaund ortalaması ile mücadele diyor. Bandırma Kırmızı, 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada seyircisinin desteğini bekliyor.