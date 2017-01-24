24.01.2017 19:10:04

Bandırma'da trafik kazası : 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 34 JAP 04 plakalı araç ile 16 AAY 12 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Kazım Oğlak ve Halil İbrahim Kaptan hafif yaralandı. Araçta sıkışan Hüseyin Kaptan ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kesici makaslar yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansları ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.