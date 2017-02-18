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Bandırma'da Kentsel Tasarım Yarışması başladı
19.02.2017 09:38:08

Bandırma'da Kentsel Tasarım Yarışması başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma ve Balıkesir’e katkı sağlayacak bir projeye imza atıyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Projesi için Kentsel Tasarım Yarışması başlatıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Akdoğan ve Mimar Ömer Yılmaz'ın katılımı ile yarışma hakkında basın toplantısı düzenlendi. “Bandırma Üniversitesi Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması” ile ilgili Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin gelecek 10 ve 20 yıllık projeksiyonu hakkında da bilgi veren Rektör Özdemir, “Bu yarışma Üniversitemizin kademeli olarak 10 yıl ve 20 yıl sonrası öngörülerek planlanan bir yarışmadır. 10 yıl sonra üniversitemizdeki Fakülte sayısının 10 ya da 11 olmasını hedefliyoruz. 4 meslek yüksekokulumuz var bunlara 2 meslek yüksekokulu daha eklemeyi planlıyoruz. 10 bin olan öğrenci sayısının 10. yılın sonunda 25 bin, 20. yılın sonunda da 40 bin gibi bir rakama ulaşacağı öngörülmektedir. Akademik ve idari personel olarak düşünüldüğünde ise 400 civarında personelimiz mevcut. Bu rakamın ilk 10 yıl içerisinde 1250 olması, 20 yılsonunda ise 2500 sayısına ulaşması beklenmektedir. Böyle büyük bir üniversite kurgusunu iyi bir alt yapı oluşturmadan başarmak mümkün değildir” dedi.

Rektör Özdemir, “Yarışma 25 Nisan'da sona ermiş olacak. 6 Mayıs'ta da yarışmanın sonucu ilan edilecek. Bu yarışma ile hem üniversitemiz hem de Bandırma mimari bir proje kazanmış olacak. Proje ile birlikte bu yıl yatırım programına alınan 3 binanın da ağustos ya da eylül ayı gibi inşasının başlanması planlanmaktadır. Böylece 7-8 yıl içinde merkezi yerleşke kampüsümüz büyük ölçüde ortaya çıkmış olacaktır. Bizlerin bu ülkeye vereceği en büyük katkı gençlerin eğitilmesidir. Türkiye'de üniversite öğrenci sayısı 7 milyon civarında bulunmaktadır. 7 milyon sayısı çok önemlidir. Bu sayıyı nitelikli bir eğitime tabi tutarsak Türkiye'yi kimse tutamaz. Bizimde amacımız, Türkiye'nin üniversiteleşme süreci ve eğitimin niteliğinin artırılması sürecine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak en iyi şekilde katkıda bulunmaktır.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise “1996 yılında en son bu tür bir yarışma yapılmış. Bu yarışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne önemli bir değer katacaktır. Rektörümüzü tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Üniversitenin merkezi yerleşke projesi Bandırma'nın “Yeni sanayi ve liman kenti” vizyonuna da büyük katkı verecektir. Bu yarışma inşallah en iyi şekilde neticelenir ve Bandırma'ya değer katar” diye konuştu.


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