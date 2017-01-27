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Bandırma'da dev karşılaşma
27.01.2017 12:03:14

Bandırma'da dev karşılaşma

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta Karşılaşmasında Banvit, Bandırma'da Pınar Karşıyaka'yı misafir edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta Karşılaşmasında Banvit, Bandırma'da Pınar Karşıyaka'yı misafir edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Banvit, pazar günü saat 19.00'da Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip zorlu mücadele öncesi tüm basketbolseverleri Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki maça davet etti.

Ligde geçtiğimiz hafta kendi sahasında YeşilGiresun Belediye'yi 91-71 mağlup eden Banvit, deplasmanda Tofaş'ı 86-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'yı misafir ediyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 20,1 sayı ortalaması ile oynarken, aynı zamanda 7,2 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik ise ligin ilk devresinde 5,8 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Lig tarihinde toplam 429 maça çıkan ve 262 galibiyet elde eden Banvit yüzde 61 galibiyet yüzdesi tutturdu.

Pınar Karşıyaka ile Banvit lig tarihinde bu zamana kadar 32 kez karşılaşırken, Banvit 18 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı.

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