19.02.2017 19:20:01

Bandırma'da bir günde 4 yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çeşitli mahallelerde çıkan yangınlar itfaiyeye yoğun mesai yaptırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çeşitli mahallelerde çıkan yangınlar itfaiyeye yoğun mesai yaptırdı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Yeni Yığırcı Mahallesi'nde meydana gelen samanlık yangınına müdahale etti. Mahalle halkının Muhtarlığa ait tanker ile de destek verdiği yangına itfaiye ekipleri de müdahale ederek kontrol altına aldı. İçerisinde saman balyalarının bulunduğu ahşap samanlıkta kısa sürede büyüyen yangına zamanında müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kayacık Mahallesi TOKİ Evlerinde meydana gelen yangında ise evin mutfak bölümünde bulunan elektrikli ocaktan başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri Bandırma-Karacabey Yol Ayrımı'nda ve Livatya Bölgesinde meydana gelen arazi ve sazlık alan yangınlarına da müdahale ederek yoğun bir gün geçirdi.