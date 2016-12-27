27.12.2016 19:12:02

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde 'Radyo Günlüğü'

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu tarafından şarkıcı ve besteci İrfan Özata ve radyocu Tuğçe Açıkgöz'ün iştirakiyle 'Radyo Günlüğü' programı düzenlendi.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu tarafından şarkıcı ve besteci İrfan Özata ve radyocu Tuğçe Açıkgöz'ün iştirakiyle "Radyo Günlüğü" programı düzenlendi.Söyleşi tarzında yapılan programda, İrfan Özata ve Tuğçe Açıkgöz, öğrencilerin sorularını cevapladı. İrfan Özata'nın şarkıları ile renk kattığı program iki saat sürdü. Program topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.