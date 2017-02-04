04.02.2017 14:07:38

Balya Belediyesi adına Dünya Kupasında yarışacak

Balıkesir'in Balya ilçesinde, belediye sporcusu Erkan Arık, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini anlatan MHP'li Belediye Başkanı Osman Kılıç, Arık'ın Balya'nın ve Türkiye'nin adını duyuracağını söyledi.

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Balıkesir'in Balya ilçesinde, belediye sporcusu Erkan Arık, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini anlatan MHP'li Belediye Başkanı Osman Kılıç, Arık'ın Balya'nın ve Türkiye'nin adını duyuracağını söyledi.Bir çok kez Balıkesir ve bölge şampiyonlukları olan Erkan Arık, Balya Belediyesini temsilen Dünya kupası 3 bant Bilardo Şampiyonasına katılıyor. 6-12 Şubat'ta Bursa Merinos Kültür Merkezindeki 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonasında Balya Belediyesi ve Türkiye'yi temsil eden isimlerden olan Erkan Arık, Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret ederek teşekkür etti ve başarı sözü verdi. Başkan Kılıç, "06.Şubat Pazartesi saat:12:30'da İtalyan rakibiyle karşılaşacak olan temsilcimize başarılar dilerim. Başarılı olacağına inanıyorum" dedi.