25.07.2017 21:45:20

Baltık Denizi'nde Çin-Rusya tatbikatı başladı

Çin'in Baltık Denizi'nde ilk kez yapacağı Joint Sea 2017 Çin-Rus ortak askeri tatbikatı bugün başladı.



Çin savaş gemileri Baltık Denizi'nde ilk defa yapılacak tatbikat için Rus savaş gemilerine katıldı. İki ülkenin savaş gemileri bugün Joint Sea 2017 ortak tatbikat çerçevesinde alıştırmalara başladı.



Çin ve Rusya, Joint Sea 2017 tatbikatının yapacakları düzenli ortak çalışmaların sadece başlangıcı olduğunu vurguladı. Öte yandan, durumdan tedirgin olan Baltık Ülkeleri ve Polonya, Rusya'yı sınırlarına yakın alanlarda askeri provakasyon yapmakla suçladı.