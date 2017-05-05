05.05.2017 17:31:28
İddiaya göre, Şanlıurfa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Ç., çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti. Korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı. Bu esnada olaya şahit olan esnaflar ise ellerini açıp, Elif'i havada yakaladı. Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı,bir bakkalın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Balkondan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı
Şanlıurfa'da bir binanın birinci katındaki balkondan düşen çocuğu, olayı gören esnaf havada yakaladıŞanlıurfa'da bir binanın birinci katındaki balkondan düşen çocuğu, olayı gören esnaf havada yakaladı
İddiaya göre, Şanlıurfa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Ç., çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti. Korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı. Bu esnada olaya şahit olan esnaflar ise ellerini açıp, Elif'i havada yakaladı. Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı,bir bakkalın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.