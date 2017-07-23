23.07.2017 11:13:33

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da 9 katlı apartmanın 5'inci katından düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan A.Ç. (4), evin balkonundan düştü. Küçük çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Bina sakinleri, çocuğun evde tek başına olduğunu ileri sürdü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



