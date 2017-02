23.02.2017 16:37:22

BALKANTÜRKSİAD Şimşek'i ağırladı

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) 'Sinerji Toplantısı'nın onur konuğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek oldu.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) "Sinerji Toplantısı"nın onur konuğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek oldu.Yaptığı sinerji toplantılarıyla Bursa'nın nabzını tutmaya devam eden BALKANTÜRKSİAD, 17. Sinerji Toplantısını Crowne Plaza'da yaptı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek, Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yener Poroy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Acır, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra şehir protokolü ve BALKANTÜRKSİAD ile BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın üyeleri katıldı.BALKANTÜRKSİAD Başkanı Levent Bilek, BALKANTÜRKSİAD'ın Balkan ve Anadolu coğrafyasının büyük enerjisini harekete geçiren, her yıl ülkemiz ekonomisi için milyarlarca dolar katma değer üreten, 400ü aşkın iş insanının üyesi olduğu Bursa'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi haline geldiğini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 15 Temmuz'da gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğini, istikrara ve demokrasiye sahip çıkacağını, hep beraber tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Levent Bilek, "Kitle iletişim araçları geliştikçe ülkeler birbirinden daha fazla etkilenir oldu. Küresel ticarette daralma sürerken jeopolitik riskler taşıyan bölgemizde ayakta kalmak için ülke insanları olarak birlik ve beraberlikten ödün vermemeliyiz. Hepimiz zincirin birer halkasıyız. Zincirin taşıyacağı yük en zayıf halkanın taşıyacağı yük kadardır" dedi.Ekonomi üzerinde manipülasyon yapılmaya devam edildiğine dikkat çeken Bilek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunların başında sözde kredi derecelendirme kuruluşları geliyor. Darbe girişimi ile yapamadıklarını şimdi ekonomimiz üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Aziz Türk milletimiz, bu ülkenin değerli sanayici ve iş insanları onlara da fırsat vermeyecektir. Dünya ekonomisi ve küresel ticaret uzun bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli hale geldi. Türkiye ekonomisinin yüzde 80'i iç tüketimden kaynaklanıyor. İstihdam için üretim, üretim için de iç tüketim şart. Son dönemde istihdam artırıcı, ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde alınmış kararlar bizleri memnun etmekte. Bazı ürünlerde KDV ve ÖTV indirimi ile genel anlamda vergisini zamanında ödeyenlerin mükâfatlandırılmasının çok doğru kararlar olduğunu düşünüyoruz. Avrupa birliği ile ilişkilerde gelinen noktada gelişen Rusya-İran-Uzakdoğu ve Türki Cumhuriyetler pazarlarının daha fazla mercek altına alınması dengemizi koruyabilir düşüncesindeyiz."BALKANTÜRKSİAD heyeti Mayıs'ta Romanya'ya gidiyor"Ülkesine ve vatan toprağına karşı tarifsiz bir sevgi ile bağlı olan türk milleti her zaman en iyi kararı vermesini bilmiştir" diyen BALKANTÜRKSİAD Başkanı Levent Bilek, "16 Nisan'da sandık başına gidecek halkımızın ortaya koyacağı sonucun en doğru karar olduğunu düşünmekteyiz. Bizler ise ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Bu kapsamda Mayıs ayında Romanya'ya gideceklerini belirten Levent Bilek, "Şuan da dernek gündemimizde bir çok konu var; bugüne kadar 16 yurt içi sinerji, 12 yurt dışı iş ziyareti gerçekleştirdik. 13. Yurt dışı ziyaretimizi mayıs başında Romanya'ya gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Romanya Başbakan birinci yardımcısı SayınSevil Shhaideh ve dört bakanın katılımıyla gerçekleştireceğimiz iş geliştirme toplantısına hazırlanmaktayız" diyerek sözlerini tamamladı.Ekonomi alanında yapılan savaşların en önemli cephanesinin üretim olduğunu belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Özellikle ülkemizin son 14 yıldır ekonomi anlamında göstermiş olduğu başarı, dünya ekonomileri arasında 27'nci büyüklükten 17'nci büyük ekonomi olmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne koymuş olduğu dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefi tabi ki geçmemiz gereken bütün ekonomiler ve rekabet içinde olduğumuz bütün ülkeler tarafından dikkatle takip edilmekte. Hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda son dönemde yaşamış olduğumuz saldırıların altında yatan en önemli gerçeklerden bir tanesi de, ülkemizin son dönemlerde göstermiş olduğu ekonomik gelişmişliktir. Bugün başta Bursa'nın almış olduğu Balkan göçmeni nüfus Türkiye'nin sanayisini de şekillendirdi. Bizler özellikleekonomik alanda yapılan savaşların en önemli cephanesinin üretim olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atila Ödünç de, "Bu gece burada ihracat yapan, istihdam sağlayan, ülkesine ve şehrine katma değer katan, risk alan, kendi markalarını oluşturan ve bunu pazarlayan ve her şeye rağmen moralini yüksek tutan bir topluluk var" diye konuştu.Geceye katılan ve Bursalı iş adamlarının gerçekten çalışkan ve gayretli olduğunu söyleyen Bursa Valisi İzzettin Küçük, "2016 yılında ihracatını yüzde 11 arttıran Bursa, 2017 yılının ilk ayında yüzde 34 arttırarak yeni ihracat rakamlarını zorlamaya devam ediyor. Bursalı iş adamlarımız gerçekten çok çalışkan ve çok gayretliler. Vizyonunu ve hedeflerini sürekli tazeleyen, yenileyen sürekli bir gayret içinde. Bu büyük enerjinin temelinde BALKANTÜRSİAD'ın çatısı altında örgütlenmiş 400 iş adamımızın büyük emekleri ve gayretleri var, bu arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu iş adamlarımızın tek amacı şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katmak değil aynı zamanda kopup geldikleri topaklara vefa borcunu ödemektir. Buradaki tarihi eserlerin restorasyonu, oradaki pek çok gencin getirilip okutulması, desteklenmesi gibi projelerle geldikleri topraklara vefa borçlarını ödemektedirler. Son üç, dört yıldır ülkemize her alanda yapılan saldırılara, özellikle 15 Temmuz terör saldırısı ve bilahare diğer terör örgütlerinin saldırılarına rağmen ekonomimiz dimdik ayaktadır. Bunun en önemli mimarlarından birisi hiç şüphesiz zatıâlinizdir. Ben bunun içinde tekrar size şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı."AR-GE'ye ciddi destek veriyoruz"Araştırma ve geliştirmeye çok güçlü destekler verildiğini hatırlatan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "AR-GE sayesinde Türkiye bilgi yoğun, teknoloji yoğun, kar marjı yüksek ürünler üretecek. Ağırlıklı olarak mesela son 10 yılda savunma sanayine odaklandık ve başarılı olduk. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı Türkiye, yüzde 75-80'lerden bugün yüzde 40'lara düşürdü. Bu süreçte de önemli bir ihracatçı konumuna gelmeye başladı. Bursa bu açıdan da, lazer gibi bir sürü konuda önemli bir merkez. Ama sadece savunma sanayideğil bütün alanlarda; medikal teknolojilerden tutun otomotiv vediğer birçok alanda önemli bir merkez.. AR-GE en temel önceliğimizdir ve çok güçlü destekler veriyoruz. AR-GE merkeziniz yoksa ne olur devletin verdiği teşviklere şöyle bir bakın. Göreceksiniz ki yani harcadığınız her 100 lira için biz size 225 liraya kadar vergi avantajı sağlıyoruz. Bir patent alsanız ve o patentten gelir elde etseniz, o gelirin yüzde 50'sini vergi matrahınızdan indiriyoruz. Diyelim ki AR-GE çalışanlarını belirli bir oranda artırdınız, devlet iki yıla kadar maaşını destekliyor. Bu tasarım ve AR-GE merkezleri için eşik değerleri, yani şartları da basitleştirdik. TÜBİTAK üzerinden, KOSGEB üzerinden birçok alanda güçlü destekler veriyoruz" dedi.Salondaki iş dünyası temsilcilerine, "Onun için ne yapıyorsanız yapın daha üst segmente geçmeye çalışın. Daha nitelikli bir şeyler üretmeye çalışın" diye seslenen Şimşek, "Çünkü herkesin ürettiğinde kar marjı kalmıyor. Sıradan bir ürüne dönüşüyor. O nedenle ben Bursa'nın vizyonunu çok takdir ettim bugün. İbrahim Bey burada. Yani şahsı için söylemiyorum ama gerçekten çok güçlü bir vizyonu var, gelecek kurgusu var. İşte Türkiye o nedenle geleceğe umutla bakıyor. Türkiye'nin geleceği çok parlak. Bu geçici sıkıntılar sizi yoruyor, biliyorum; zorluyor da muhtemelen. Ama unutmayın Türkiye daha büyük zorlukları atlatmış bir ülkedir ve ben inanıyorum ki en kötüsü geride kalmıştır" diye konuştu."Alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor"Bütçenin 5'te birinin, vergi gelirlerinin de neredeyse 4'te birinin eğitim yatırımlarına harcandığını söyleyen Mehmet Şimşek, "Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, bugün bütçenin 5'te birini vergi gelirlerini, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız. Fakat nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz. Türkiye dördüncü sanayi devrimine nitelikli insanla hazır olabilir. Dünya çok hızla değişecek. Bugün var olan teknolojiler bir araya gelecek. Yapay zeka robotlar hayallerin ötesinde insan hayatını şekillendirecek" diye konuştu. Şimşek ayrıca Amerika'da insansız tırların test edilmeye başlandığını ve bu durumun 3 milyon şoförü etkilediği söyledi.Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan ve DAEŞ'in, Türkiye'nin sahadaki güçlü mücadelesi sayesinde zemin kaybettiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bütün kesimleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu tehdidi bertaraf etmiştir. Türkiye terörle mücadele de başarılıdır. DAEŞ terör örgütü şuanda Türkiye'nin sahada güçlü ve kararlı mücadelesi sayesinde hızlı şekilde zemin kaybediyor. Bölücü terör örgütü kalkışmanın altında kalmıştır. Hiç ummadıkları ölçüde darbe yemiştir. Türkiye o açıdan bütün bu sorunları yaşamış ve üstesinden gelmiştir. Bu anlamda da en kötüsü geride kalmıştır. Şimdi Türkiye anayasa referandumu sonrasında geri kalan reformlarla beraber çok hızlı şekilde küresel rekabette konumlanacaktır" dedi."Balkanlar bizim için önemli"Balkan coğrafyasının Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Mehmet Şimşek, "Sizler bu medeniyet yarışında, Türkiye'nin ekonomisinin bu noktaya gelmesinde inanılmaz katkısı olan kardeşlerimizsiniz. Sizler çok önemli köprülersiniz, bağlarsınız.Bu köprüler çok kritik ve önemli. İnşallah balkanlardaki kardeşlerimizle bağlarımızı çok daha güçlendireceğiz. Bunları reel aktör olarak sizler sağlayacaksınız" şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından tören, gecenin sponsorları Elektroteks, Nazar İnşaat ve Annemden Organik Gıda'ya verilen plaket ile BALKANTÜRKSİAD'ın yeni üyelerine verilen üyelik sertifikalarının ardından sona erdi.