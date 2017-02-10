10.02.2017 13:07:47

Balkanların sağlık üssünde tıkalı bacak damarı anjio ile açıldı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ilk defa bir hastanın bacak atar damar tıkanıklığı, anjio yöntemi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.

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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ilk defa bir hastanın bacak atar damar tıkanıklığı, anjio yöntemi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Basın ve İletişim Biriminden yapılan açıklamaya göre, sol bacak ağrısı çeken, yürümekte dahi zorlanan şeker hastalığı da bulunan 66 yaşında hastaya, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Okyay tarafından operasyon yapıldı. Lokal anestezi altında yaklaşık bir saat süren operasyonla kesi yapılmadan işlem uygulandı. Hastanın tıkalı atardamarına iğne ile girilerek tıkalı bölge balon yöntemi ile açıldı. İşlemden bir gün sonra hasta taburcu oldu.Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Okyay, operasyonla ilgili verdiği bilgide, "Açık cerrahi yöntemler genel anestezi ile yapılır, tekrar tıkanma-greft enfeksiyonu-yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonlara açıktır. Uzamış hastane yatış süresi hastaların günlük hayata devamını geciktirip, sosyo-ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Endovasküler yöntemde ise şikayete neden olan damar içerisine iğne ile girilip daralmış bölgeye balon-stent uygulaması yapılarak tıkanıklık açılır tekrar kan akışı sağlanır" dedi.Bacak atar damar hastalığı anlamına gelen periferik arter hastalığında, genellikle erken evrede yürürken baldırda ağrı, hastalığın ilerlemesiyle kan akımının azalmasından kaynaklanan istirahat halinde bile devam eder. Tedavi edilmezse kangren gelişip parmak, bacak kayıpları ile sonuçlanabilir.