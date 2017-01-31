31.01.2017 17:56:48

'Balkanlarda Kimlik Değişimi, Mübadele' sergisi açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 'Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen 'Balkanlarda Kimlik Değişimi: Mübadele' sergisinin açılışı Tekira alışveriş merkezinde gerçekleşti.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Balkanlarda Kimlik Değişimi: Mübadele" sergisinin açılışı Tekira alışveriş merkezinde gerçekleşti.Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı ile Tekirdağlı vatandaşlar katıldı. Açılışta anı defterini imzalayan Başkan Albayrak, "30 Ocak 1923 te imzalanan ve yaklaşık 350 bin göçmenin etkilendiği Mübadelenin 94. yılında bir daha acıların yaşanmamasını ve barış dolu bir dünya olmasını diliyorum" dedi.Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlileri Nuran Koltuk ve Ayşe Alev Direr Akhan tarafından hazırlanan serginin açılışını yaparak sergiyi gezen Başkan Albayrak, açılış sonunda öğretim görevlilerine plaket takdim etti.Cumhuriyet arşivinden getirilen mübadele ile ilgili 29 belge örneğinin yer aldığı sergi 3 Şubat Cuma akşamına kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak.