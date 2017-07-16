16.07.2017 08:59:20

Balkanlarda ilk gün 8 madalya

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası, Sırbistan'ın Nova Pazar kentinde başladı. İlk gün yapılan yarışmalarda Türkiye üç altın olmak üzere toplam sekiz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Nova Pazar kentinde yapılan 76. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye Milli Takımı, 8 madalya kazandı. Milliler, ilk gün üç altın, dört gümüş, bir de bronz madalya aldı.



Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı 71.92'lik derecesi ile podyumun ilk basamağına çıkarak ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı. 400 metre engelde Elif Yıldırım 58.67'lik derecesi altına uzanırken, 100 metrede Jak Ali Harvey 10.11 ile ülkemize üçüncü altın madalyayı kazandırdı.



1500 metre Levent Ateş 3:51.16, 5000 metrede Cihat Ulus 14:37.01 ile, 3000 metre su engelde 10:35.12 ile Fatma Demir ve sırıkla atlamada Buse Arıkazan 3.80 ile gümüş madalya kazandılar. 400 metre engelle Emel Şanlı 59.15'lik derecesi ile üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.