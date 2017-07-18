18.07.2017 13:23:07

Balkanlar alev alev yanıyor!

Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te devam eden yangınlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Karadağ'ın Tivat şehrinde farklı noktalarda başlayan ve etkisini artıran orman yangınlarının söndürülmesi için ülkedeki tüm ilgili birimler seferber oldu.

Yapılan yardım çağrılarına NATO'dan da yanıt geldi. NATO'nun, bölgeye yangın söndürme uçakları göndereceği bildirildi.

4 BİN 500 YÜZ HEKTAR KÜL OLDU

Hırvatistan'ın güneyinde, Adriyatik Denizi kıyısındaki Split şehri yakınlarında çıkan orman yangınları da bölgede endişeye yol açtı.

Ülkenin en büyük ikinci şehri konumundaki Split'te rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta zorluk çekilen yangınlarda, 4 bin 500 hektar alanın kül olduğu, bölgedeki birçok karayolunun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

BOSNA HERSEK'TE YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Bosna Hersek'in güney kesimlerindeki Mostar ve Ljubinje şehirlerinde de orman yangınları devam ediyor.

Mostar itfaiyesinden yapılan açıklamada, bölgedeki yangınların aralıklarla sürdüğü belirtilirken, kontrol altına alınan yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.