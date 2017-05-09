09.05.2017 23:06:43
Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gittiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gitti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, 9-11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gittiği bildirildi.