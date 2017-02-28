28.02.2017 21:27:53
Balkan Senfoni Orkestrası Konseri
Balkan Senfoni Orkestrası, Tekirdağ'da konser verdiTekirdağ'da, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası tarafından konser düzenlendi.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda, gerçekleşen etkinliğin orkestra şefliğini Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yaptı.
Konserde Mozart, İsmail Dede Efendi, Brahms, Saint-Seans ve Deniku gibi sanatçıların eserleri seslendirildi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, akademisyen ve öğrenciler de izledi.
Yaklaşık 50 kişilik orkestra grubu konser sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.