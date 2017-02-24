24.02.2017 15:03:42

Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

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Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e akın etti. Yurdun birçok yerinden bölgeye gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.Şanlıurfa, tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar lezzetleriyle de ünlü. Ziyaretçiler tarihi çarşıları ve Balıklıgöl gezilerinin ardından meşhur Urfa lezzetlerini de tatmadan gitmiyor.Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirtti. Vatandaşlar Şanlıurfa'nın maneviyatının da çok önem arz ettiğini söylerken ziyaretçilerin Balıklıgöl'ü de mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.