24.02.2017 12:10:07

Balıklar tezgahları doldurdu, fiyatlar yarı yarıya düştü

Akdeniz'de tavan yapan balık fiyatları havaların ısınmasıyla yarı yarıya düştü

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Akdeniz'de tavan yapan balık fiyatları havaların ısınmasıyla yarı yarıya düştü. Mersinli balıkçıların tezgahları balıklarla dolup taşarken, balıkçılar vatandaşları ucuz ve taze balık almaya davet etti.Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye'de etkili olan yağmurlu ve soğuk hava, balık fiyatları ve balık çeşitliliğini de etkilemiş, denizden yeteri kadar balık çıkmayınca fiyatlar da yükselmişti. Ancak özellikle Akdeniz Bölgesi'nde son günlerde havaların ısınması, balık bolluğunu artırırken, fiyatlar da düşmeye başladı. 18 dereceye kadar çıkan deniz suyu sıcaklığı, balıkçıların da yüzünü güldürdü. Akdeniz açıklarında ağları doldurulan balıklar, indirimli fiyatlarıyla tezgahlardaki yerini alınca, balık pazarlarındaki yoğunlukta arttı. Mersin Balık Pazarında en çok rağbet gören balığın ise sardalye ve hamsi olduğu belirtildi.Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, hava koşullarının tezgahlara da olumlu yansıdığını söyledi. Mersin Balık Pazarında hemen her çeşit balığı bulmanın mümkün olduğunu kaydeden Polat, "Şu anda havaların düzelmesiyle birlikte çok balık çıkmaya başladı. Ağırlıkta barbunya, çupra ve levrek çıkıyor. Bol çeşidimiz var. Vatandaşlarımız hem taze hemde ucuz balık fırsatını değerlendirsinler. Fiyatlarımız gayet düşük. Çupramız var 10 liradan başlıyor. Kefal 7 lira, sardalye 5 lira, barbunya 12 lira, deniz mercanı 20 lira. Mersin halkını Balık Pazarı'na davet ediyoruz. Bugünlerdeki fırsatları değerlendirsinler. Önümüzdeki bir kaç ay sonra balık avlanma yasağına gireceğiz. En azından bu süre içinde bu balık fiyatlarından yararlanmalarını istiyoruz" dedi."BİR AİLE 10 LİRAYA BALIK YEME ZEVKİNİ ALABİLİR"Havaların kötü olmasının balık fiyatlarını da etkilediğini vurgulayan Polat, "Bizim geçtiğimiz haftalarda burada fiyatlarımız çok yükselmişti. Çünkü soğuk ve yağmurlu havalarda denizden balık az çıkıyor. Soğuk havalarda balık dibe gider ve yakalanmaz. Bu yüzden de balık fiyatları iki kat artıyor. Tabi bizde balıkların çeşitlerinin çok olmasını ve fiyatların düşmesini istiyoruz ancak bizim elimizden olmayan nedenlerden dolayı bir süre böyle oldu. Ancak artık bugünlerde havalar düzeldi ve yeniden balık çıkmaya başladı. Bu da tabi fiyatlara otomatikman yansıdı. Fiyatlarımız düştü. Vatandaşlarımız balık alsınlar. Çünkü yaz ayında yasak var. Fiyatlar da yükselecektir. Şu andaki fiyatlar gayet ucuz. Bir aile 10 liraya alacağı balıkla doyabilir ve balık yeme zevkini alabilirler. Gerçekten balık pazarında güzel balıklarımızın bulunması, fiyatların daha düşük olması halkı buraya çekmeye başladı. Temennimiz de inşallah böyle devam eder. Havalar elverişli olduğu zaman balıkta bir sıkıntımız olmuyor. Şu anda Mersinimizde istediğimiz kadar balık çıkıyor" diye konuştu.(Koray Ünlü/İHA)