04.02.2017 17:13:43

Balıklar buz tutan havuzda telef oldu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Batman'da soğuklardan dolayı donan havuzda bulunan balıklar telef oldu.

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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Batman'da soğuklardan dolayı donan havuzda bulunan balıklar telef oldu.Hava sıcaklığının akşamları eksi 15 dereceyi gördüğü Batman'da Çarşı Mahallesi'nde balık satışı yapan Gökdeniz tatar isimli balıkçının, canlı balıkları muhafaza ettiği havuz buz tuttu. Havuzda bulunan balıklar donarak telef oldu. Günde ortalama bir ton balık sattığını belirten balıkçı, müşterinin havuzdan seçtiği canlı balıkları çıkararak temizleyip sattığını söyledi. Hava sıcaklıklarının eksiye düşmesiyle beraber havuzun buz tuttuğunu ancak balıkların telef olacağına ihtimal vermediğini belirten balıkçı, telef olan balıkları çıkarmak için havuzdaki buzun çözülmesini bekleyeceğini söyledi.